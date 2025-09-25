Assine
Dois adolescentes são assassinados a tiros em escola no Ceará

25/09/2025 13:41

Dois adolescentes foram assassinados a tiros nesta quinta-feira (25) em uma escola de Sobral, no Ceará, informaram as autoridades locais, que também reportaram três feridos. 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, "os suspeitos efetuaram os disparos de arma de fogo pela calçada da escola, atingindo as vítimas no estacionamento da instituição". 

Uma fonte policial disse à AFP que os atiradores chegaram de moto. 

Não foram revelados mais detalhes sobre as motivações dos suspeitos, que ainda são procurados pela polícia. 

As vítimas ainda não foram identificadas. 

Ainda de acordo com a Secretaria, "uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas". 

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), expressou no X sua "indignação e profundo pesar" diante desse episódio "gravíssimo e intolerável". 

As autoridades de Educação do estado suspenderam as aulas na escola nesta quinta e na sexta-feira e disseram em nota que oferecerão apoio psicológico aos estudantes. 

   

Tópicos relacionados:

ataque brasil escola jovens mortos

