Internacional

Abbas rejeita participação do Hamas no governo palestino

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/09/2025 11:18

O líder palestino Mahmud Abbas afirmou nesta quinta-feira (25) na ONU que o Hamas não teria nenhum papel na futura governança palestina e condenou o ataque do grupo islamista contra Israel em 7 de outubro de 2023. 

"O Hamas não desempenhará nenhum papel na governança. O Hamas e outras facções terão que entregar suas armas à Autoridade Nacional Palestina", declarou Abbas em uma mensagem de vídeo à Assembleia Geral da ONU.

Tópicos relacionados:

diplomacia israel onu palestinos

