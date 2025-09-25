Assine
Alcaraz estreia com vitória em Tóquio

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/09/2025 10:55

O líder do ranking da ATP, o espanhol Carlos Alcaraz, estreou nesta quinta-feira no torneio ATP 500 de Tóquio com vitória sobre o argentino Sebastián Báez (N. 41), além de um susto depois de torcer o tornozelo esquerdo no início da partida. 

Alcaraz superou Báez com parciais de 6-4 e 6-2. Na segunda rodada, ele enfrentará o belga Zizou Bergs (N. 45), que venceu o chileno Alejandro Tabilo por 1-6, 7-6 (7/2) e 7-6 (7/4).

Com 2-2 no placar, o espanhol de 22 anos torceu o tornozelo esquerdo e caiu na quadra. Depois do atendimento médico, Alcaraz retornou ao jogo e conseguiu uma vitória relativamente tranquila.

- Resultados dla primeira rodada do ATP 500 de Tóquio:

Carlos Alcaraz (ESP/N.1) x Sebastián Báez (ARG) 6-4, 6-2

Zizou Bergs (BEL) x Alejandro Tabilo (CHI) 1-6, 7-6 (7/2), 7-6 (7/4)

Brandon Nakashima (EUA) x Jordan Thompson (AUS) 6-7 (6/8), 7-6 (7/4), 6-2

Casper Ruud (NOR/N.4) x Shintaro Mochizuki (JAP) 4-6, 6-1, 6-1

Aleksandar Vukic (AUS) x Damir Dzumhur (BIH) 6-4, 3-6, 6-3

Jenson Brooksby (EUA) x Ugo Humbert (FRA/N.6) 7-6 (7/4), 6-3

Luciano Darderi (ITA) x Yoshihito Nishioka (JAP) 7-6 (11/9), 6-3

Ethan Quinn (EUA) x Alex Michelsen (EUA) 7-5, 6-2

Sho Shimabukuro (JAP) x Tomás Machac (TCH/N.5) 6-3, 7-6 (7/4)

Sebastian Korda (EUA) x Marcos Giron (EUA) 4-6, 6-3, 7-6 (7/4)

Taylor Fritz (EUA/N.2) x Gabriel Diallo (CAN) 4-6, 6-3, 7-6 (7/3)

dga/mcd/dam/fp

