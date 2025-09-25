Assine
Internacional

Exército israelense diz que 700.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/09/2025 10:17

O Exército israelense afirmou, nesta quinta-feira (25), que, desde o final de agosto, 700.000 palestinos fugiram da Cidade de Gaza para o sul da Faixa, em plena ofensiva terrestre mobilizada com o objetivo de "destruir" o movimento islamista Hamas. 

"Saíram 700.000 palestinos", declarou o Exército em resposta a uma pergunta da AFP sobre o número de pessoas que fugiram desde o fim de agosto do maior núcleo urbano do território. Naquele momento, a ONU calculava que um milhão de pessoas viviam na Cidade de Gaza e arredores. 

Em uma nota publicada no domingo, o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU, o OCHA, apresentou um número mais conservador e afirmou que 388.000 palestinos fugiram da cidade.  

Tópicos relacionados:

conflito gaza hamas israel palestinos refugiados

