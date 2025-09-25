Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

PIB dos EUA cresceu 3,8% no segundo trimestre, segundo revisão oficial

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/09/2025 10:07

compartilhe

Siga no

A economia dos Estados Unidos cresceu 3,8% no acumulado anual no segundo trimestre do ano, um aumento maior do que o esperado, com gastos dos consumidores mais altos do que o previsto anteriormente, indica uma revisão oficial publicada nesta quinta-feira (25).

O Departamento do Comércio havia estimado inicialmente um crescimento de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) entre abril e junho. Mas este número foi revisado para cima, em 3,3%. Os mercados não aguardavam uma nova revisão, segundo um consenso publicado pela Trading Economics.

bys/aha/dga/mel/yr

Tópicos relacionados:

conjuntura economia eua macroeconomia pib

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay