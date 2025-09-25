Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mulher é presa no Japão por manter corpo da filha em freezer por 20 anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/09/2025 07:49

compartilhe

Siga no

A polícia japonesa informou nesta quinta-feira (25) que prendeu uma mulher de 75 anos que supostamente confessou ter mantido o corpo da filha em um freezer por duas décadas. 

Na terça-feira, investigadores encontraram o corpo de uma mulher adulta em uma geladeira na casa de Keiko Mori, em Ibaraki, a nordeste de Tóquio, informou um porta-voz da polícia sob anonimato. 

Mori "alegou que era sua filha", Makiko, nascida em 1975, disse o porta-voz. 

"O estado de decomposição estava avançado", acrescentou o porta-voz, observando que uma autópsia será realizada para determinar a causa da morte. 

Mori foi à polícia na terça-feira com um parente para relatar que havia mantido o corpo no freezer. 

Quando os investigadores visitaram sua casa, encontraram o corpo, vestido com camiseta e roupas íntimas, ajoelhado no eletrodoméstico, disse o porta-voz. 

Mori tem vários filhos, mas a polícia não revelou quantos ou o que relatou aos investigadores sobre Makiko. 

A mulher morava sozinha desde a morte do marido no início deste mês, acrescentou o porta-voz.

hih/abs/arm/jc

Tópicos relacionados:

crime japao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay