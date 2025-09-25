Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Justiça francesa condena ex-presidente Sarkozy em caso de financiamento ilegal líbio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/09/2025 05:58

compartilhe

Siga no

A Justiça francesa condenou nesta quinta-feira (25) o ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy por associação ilícita no caso de financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de 2007 por parte da Líbia, mas o absolveu da acusação de corrupção. 

A presidente do tribunal, Nathalie Gavarino, explicou que Sarkozy, 70 anos, é culpado de ter "permitido que seus colaboradores próximos (...) atuassem com o objetivo de obter apoios financeiros".

O ex-presidente, que compareceu ao tribunal de Paris acompanhado por sua esposa, a modelo e atriz Carla Bruni-Sarkozy, conhecerá ao final da audiência a pena imposta. A Promotoria solicitou sete anos de prisão.

ng-edy/tjc/avl/fp

Tópicos relacionados:

corrupcao eleicoes franca libia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay