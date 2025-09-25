Justiça francesa condena ex-presidente Sarkozy em caso de financiamento ilegal líbio
A Justiça francesa condenou nesta quinta-feira (25) o ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy por associação ilícita no caso de financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de 2007 por parte da Líbia, mas o absolveu da acusação de corrupção.
A presidente do tribunal, Nathalie Gavarino, explicou que Sarkozy, 70 anos, é culpado de ter "permitido que seus colaboradores próximos (...) atuassem com o objetivo de obter apoios financeiros".
O ex-presidente, que compareceu ao tribunal de Paris acompanhado por sua esposa, a modelo e atriz Carla Bruni-Sarkozy, conhecerá ao final da audiência a pena imposta. A Promotoria solicitou sete anos de prisão.
