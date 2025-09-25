Inter Miami vence New York City com 2 gols de Messi e vai aos playoffs da MLS
O Inter Miami derrotou o New York City FC por 4 a 0 nesta quarta-feira (24), no Citi Field (em Nova York), e avançou para os Playoffs da MLS, com Lionel Messi brilhando mais uma vez ao marcar dois gols e dar uma assistência.
O craque argentino, de 38 anos, tem 24 gols nesta temporada e é o artilheiro isolado da Major League Soccer em 2025.
Pela primeira vez em sua história, o Inter Miami conquistou a classificação consecutiva para os Playoffs.
O técnico Javier Mascherano optou por uma escalação com velocidade pelas pontas, com Mateo Silvetti e Baltasar Rodríguez, enquanto Noah Allen retornou ao time titular na zaga central para conter a velocidade dos atacantes nova-iorquinos.
Allen, de 21 anos, revelado nas categorias de base do Inter Miami, chegou à marca de 100 jogos com a camisa rosa.
Foi o time da casa que teve as primeiras chances claras de gol. Thiago Martins errou uma cabeçada diante do goleiro Ustari e, alguns minutos depois, Nicolás Fernández acertou a trave.
A primeira chance do Inter Miami terminou no fundo da rede quando Lionel Messi deu um passe perfeito para Rodríguez, que em seguida finalizou superando o goleiro Matt Freese aos 43 minutos.
O time da Flórida encaminhou a vitória aos 74 minutos com uma finalização espetacular de Messi após um passe de Sergio Busquets, e nove minutos depois com um pênalti convertido pelo uruguaio Luis Suárez.
A cereja do bolo veio do argentino campeão mundial, que passou por dois zagueiros, entrou na área e finalizou de pé direito para fazer 4 a 0.
Messi, que disputará os Playoffs da MLS pela segunda vez na carreira, tem três jogos consecutivos com pelo menos um gol e uma assistência, o que o torna um forte candidato ao prêmio de MVP de 2025.
O Inter Miami viajará de Nova York a Toronto para os compromissos do fim de semana e, em seguida, retornará para casa para três jogos consecutivos no Chase Stadium (Fort Lauderdale), todos contra adversários eliminados dos Playoffs.
Com a vitória desta noite, o Inter Miami sobe para a terceira posição na classificação da Conferência Leste e está cinco pontos atrás do Philadelphia Union, que lidera a disputa pelo Supporters' Shield, com dois jogos a menos.
Escalações:
New York City FC: Matt Freese, Tayvon Gray, Justin Haak, Thiago Martins (Jonathan Shore 73’), Kevin O’Toole, Nicolás Fernández, Maximiliano Moralez, Aiden O’Neill, Andrés Perea, Hannes Wolf (Alonso Martínez 61’), Agustín Ojeda (Julián Fernández 73’)
Inter Miami CF: Óscar Ustari, Ian Fray (Marcelo Weigandt 74’), Noah Allen, Maximiliano Falcón, Jordi Alba (Tomás Avilés 85’), Rodrigo De Paul, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez (Yannick Bright 66’), Mateo Silvetti (Tadeo Allende 66’), Luis Suárez, Lionel Messi
