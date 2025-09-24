Assine
Bombardeio israelense mata 11 palestinos, diz Defesa Civil de Gaza

24/09/2025 22:27

Um bombardeio aéreo israelense contra uma casa que abrigava deslocados no centro da Faixa de Gaza matou, nesta quinta-feira (25, data local), pelo menos 11 pessoas, informou à AFP a Defesa Civil do território.

Israel intensificou nas últimas semanas sua ofensiva contra a Faixa de Gaza, levando ao deslocamento de centenas de milhares de pessoas.

"Onze pessoas morreram e muitas outras estão desaparecidas ou feridas depois do bombardeio aéreo israelense de uma casa [...] onde se abrigavam pessoas deslocadas ao norte de Al Zawaida, no centro da Faixa de Gaza", disse Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil.

Várias crianças figuram entre os mortos, segundo os socorristas, e seus corpos foram levados a um hospital próximo.

Em quase dois anos de conflito, as operações militares israelenses deixaram pelo menos 65.419 mortos, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, governada pelo Hamas, cujos números a ONU considera confiáveis.

A guerra foi provocada pelo ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas contra Israel, que resultou na morte de 1.219 pessoas, também civis em sua maioria, segundo dados oficiais de Israel.

