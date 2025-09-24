Assine
Trump exige que ONU investigue 'sabotagem' após problemas técnicos

Repórter
24/09/2025 21:25

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu nesta quarta-feira (24) que a ONU abra imediatamente uma "investigação" após o que descreveu como um "triplo ato de sabotagem" durante sua participação na Assembleia Geral anual da organização em Nova York.

Trump reclamou de uma falha na escada rolante na sua chegada à sede das Nações Unidas na terça-feira, seguida de problemas no teleprompter e no sistema de som durante o seu discurso.

Em uma longa publicação em sua plataforma Truth Social, o presidente qualificou a série de incidentes de "maliciosa", exigiu a prisão dos responsáveis e afirmou que o Serviço Secreto está investigando o ocorrido. "Isso não foi coincidência, foi uma tripla sabotagem na ONU. Eles deveriam se envergonhar", disse Trump.

"Envio uma cópia desta carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e exijo uma investigação imediata. Não me surpreende que as Nações Unidas não tenham conseguido cumprir a função para a qual foram criadas", acrescentou.

Na terça-feira, Trump, de 79 anos, chegou à sede da organização acompanhado da primeira-dama, Melania Trump. O casal utilizava uma escada rolante quando o equipamento parou bruscamente, os obrigando a seguir a pé. Pouco depois, ao iniciar sua fala, o teleprompter não funcionava.

O presidente americano dedicou parte de sua intervenção a criticar duramente a ONU, acusando a organização de financiar a migração ilegal que estaria transformando os países ocidentais em um "inferno", e de não apoiar seus esforços de paz em Gaza e na Ucrânia.

Embora tenha inicialmente feito piadas sobre os incidentes, Trump elevou o tom nesta quarta-feira, dizendo que a parada da escada rolante poderia ter sido um "verdadeiro desastre". "É incrível que Melania e eu não tenhamos caído de cabeça nas bordas afiadas daqueles degraus de aço", insistiu.

Trump também se queixou de que o teleprompter não funcionou durante os 15 primeiros minutos de sua intervenção e que o som do auditório estava desligado. O presidente pediu que fossem preservadas as gravações de segurança da escada rolante.

A ONU não reagiu imediatamente à declaração de Trump, mas, na terça-feira, insistiu em que tudo não passou de incidentes acidentais e atribuiu parte da responsabilidade ao pessoal da Casa Branca.

Um cinegrafista da delegação americana "pode ter acionado inadvertidamente o sistema de segurança" da escada rolante, provocando sua parada, afirmou Stéphane Dujarric, porta-voz de Guterres. "Sobre o teleprompter, não temos comentários, já que o equipamento é operado pela Casa Branca", acrescentou.

