City, Arsenal, Tottenham e Newcastle avançam às oitavas da Copa da Liga Inglesa
Não houve zebra na Copa da Liga Inglesa: Manchester City, Arsenal, Newcastle e Tottenham corresponderam às expectativas em jogos contra adversários da terceira divisão nesta quarta-feira (24) e avançaram para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa.
No norte da Inglaterra, o atual campeão Newcastle aplicou uma goleada sobre o líder da League One (3ª Divisão), Bradford City, por 4 a 1.
Com dois gols do meio-campista brasileiro Joelinton (17' e 75') e do atacante dinamarquês William Osula (19' e 87'), os 'Magpies' mostraram que estão dispostos a lutar pelo bicampeonato deste torneio. Andy Cook (79') marcou o único gol dos visitantes.
O Tottenham também venceu com autoridade no norte de Londres, entrando em campo com o pé no acelerador: após marcar aos 14 e 17 minutos, os 'Spurs' deixaram o modesto Doncaster sem reação. Nos acréscimos, o galês Brennan Johnson ampliou o placar para 3 a 0.
Na visita ao Huddersfield, o atacante Phil Foden marcou primeiro (18') e depois deu assistência para o ponta-direita brasileiro Savinho (74') na vitória do Manchester City por 2 a 0.
O Arsenal conseguiu o mesmo resultado fora de casa contra o Port Vale. O meia-atacante Eberechi Eze abriu o placar aos oito minutos e Leandro Trossard, que havia começado o jogo no banco, ampliou na reta final (86') evitando qualquer ameaça de surpresa.
-- 3ª rodada da Copa da Liga inglesa:
- Terça-feira, 16 de setembro:
Sheffield W. (2ª divisão) - (+) Grimsby Town (4ª) 0 - 1
(+) Brentford - Aston Villa 1 - 1 (4 a 2 nos pênaltis)
(+) Crystal Palace - Millwall (2ª) 1 - 1 (4 a 2 nos pênaltis)
- Quarta-feira, 17 de setembro:
(+) Swansea (2ª) - Nottingham Forest 3 - 2
- Terça-feira, 23 de setembro:
Lincoln City (3ª) - (+) Chelsea 1 - 2
(+) Wolverhampton - Everton 2 - 0
Burnley - (+) Cardiff City (3ª) 1 - 2
(+) Wrexham (2ª) - Reading (3ª) 2 - 0
Wigan (3ª) - (+) Wycombe Wanderers (3ª) 0 - 2
Barnsley (3ª) - (+) Brighton 0 - 6
(+) Fulham - Cambridge United (4ª) 1 - 0
(+) Liverpool - Southampton (2ª) 2 - 1
- Quarta-feira, 24 de setembro:
(+) Tottenham - Doncaster Rovers (3ª) 3-0
Huddersfield (3ª) - Manchester City (+) 0-2
(+) Newcastle - Bradford City (3ª) 4-1
(3ª) Port Vale - Arsenal (+) 0-2
(+): classificados para a próxima fase
