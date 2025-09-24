Trabalhadores presos em mina de ouro na Colômbia são resgatados

Todos os 23 trabalhadores que estavam presos há dois dias em uma mina de ouro na Colômbia foram resgatados nesta quarta-feira (24), em meio aos aplausos de seus companheiros e familiares reunidos na superfície.

Com garrafas de água e sorridentes, os mineradores foram saindo um a um do poço de 80 metros de profundidade onde estavam, segundo vídeos publicados pela Agência Nacional de Mineração (ANM) da Colômbia.

"Vamos, vamos, você consegue", diziam as pessoas ao redor, enquanto os trabalhadores emergiam da galeria presos em uma corda, visivelmente felizes. Já do lado de fora da mina, abraçaram seus familiares com alívio.

Durante o período que passaram no subterrâneo, os mineradores receberam alimentos, água e oxigênio e puderam fazer contato com seus familiares e os socorristas através de um telefone fixo no interior da mina.

- 'Operações ininterruptas' -

O resgate foi possível depois de "48 horas de operações ininterruptas na mina de La Reliquia", informou a ANM na rede social X sobre o acidente na jazida, um problema recorrente na Colômbia.

La Reliquia fica no município de Segovia, departamento de Antioquia, cerca de quatro horas de distância de Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia. É operada por uma empresa local em nome da multinacional canadense Aris Mining Corporation, que têm a concessão de exploração.

Na segunda-feira, houve um desmoronamento na mina a aproximadamente 15 metros da abertura, no qual ficaram presos os trabalhadores.

Amigos e parentes dos mineradores expressaram sua "angústia" à AFP e alguns passaram a noite toda esperando o avanço das operações de resgate.

Após todos saírem sãos e salvos, fica a lembrança do "desespero" durante as horas de confinamento, indicou um funcionário local.

- Acidentes recorrentes -

Os acidentes em minas são recorrentes e frequentemente mortais na Colômbia, especialmente em jazidas de carvão e em minas ilegais ou artesanais.

Há apenas dois meses, 18 mineradores ficaram presos nas imediações do mesmo município. Após 24 horas, foram resgatados.

No último domingo foram encontrados mortos sete garimpeiros, que estavam presos em uma mina de ouro ilegal em uma região conflituosa do sudoeste da Colômbia, onde os guerrilheiros extraem o metal precioso ilegalmente para se financiarem. Além do garimpo, eles faturam com o tráfico de cocaína.

Em concessões operadas por multinacionais, os acidentes são menos frequentes.

O setor de Minas e Energia representa metade das exportações legais da Colômbia, apesar das políticas ambientalistas do governo de esquerda de Gustavo Petro, como o fim da exploração de novas jazidas.

No ano passado, 124 pessoas morreram em acidentes deste tipo, e de janeiro a julho de 2025, morreram 60, segundo a ANM.

