Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Time de refugiadas afegãs competirá em torneio amistoso promovido pela Fifa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/09/2025 17:37

compartilhe

Siga no

Um time composto por mulheres refugiadas afegãs irá competir pela primeira vez em nível internacional em um torneio amistoso que será disputado no mês que vem nos Emirados Árabes Unidos, anunciou a Fifa nesta quarta-feira (24).

A competição será em Dubai, de 23 a 29 de outubro, e também terá equipes do Chade, Líbia e Emirados Árabes.

"Tornar possível que todas as mulheres joguem futebol é uma das prioridades da Fifa, mas também um objetivo fundamental para o futuro do nosso esporte", explicou em comunicado o presidente da entidade, Gianni Infantino.

O Talibã retomou o poder do Afeganistão em 2021 e, desde então, as mulheres estão proibidas de praticar esportes e tiveram reduzidas drasticamente as oportunidades de acesso a educação e trabalho.

Assim como outras organizações esportivas, entre elas o Comitê Olímpico Internacional, a Fifa inicialmente ajudou essas atletas e suas famílias a deixarem seu país e depois as apoiou no exílio para que pudessem continuar praticando esportes.

Nesse mesmo tema, a Fifa aprovou em maio a criação de uma equipe de refugiadas e montou centros de futebol para encontrar talentos e selecionar jogadoras, em países como Inglaterra e Austrália.

bur-pst-cfe/mcd/mb/cb/aam

Tópicos relacionados:

afg fbl refugiados uae

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay