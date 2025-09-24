Por que o Barcelona segue sem poder jogar no renovado Camp Nou?

Quando o Barcelona fechou seu mítico estádio, em maio de 2023, o clube catalão esperava reabrir o renovado Camp Nou apenas um ano e meio depois, mas após 16 meses a equipe segue sem poder usar sua casa, o que aumenta seus problemas financeiros.

A reabertura do estádio estava programada para novembro de 2024, coincidindo com o 125º aniversário do Barça, mas essa data passou, como a do início de 2025, e, depois, a de agosto deste ano para o jogo amistoso do troféu Joan Gamper... As datas que o clube estipulou não se cumpriram.

O Barça obteve a permissão para fazer seus três primeiros jogos do Campeonato Espanhol fora de casa para dar tempo para as obras avançarem e voltar ao Camp Nou em meados em setembro, mas também não conseguiu cumprir o prazo.

Depois de ter se mudado do Estádio Olímpico de Montjuïc, que usou como casa nas últimas duas temporadas, o time 'blaugrana' mandou seus dois primeiros jogos no Campeonato Espanhol no estádio Johan Cruyff, com capacidade para apenas 6 mil espectadores.

- Segurança é a prioridade -

Nos últimos dias, o clube programou a reabertura do Camp Nou para o jogo contra a Real Sociedad, no próximo domingo.

No entanto, na terça-feira (23) a prefeitura de Barcelona não liberou o retorno da equipe ao seu mítico estádio, mesmo que com uma capacidade reduzida de 27 mil pessoas.

"Esta Prefeitura deve garantir a segurança de todos que queiram ir ao estádio; esta é a prioridade", enfatizou Laia Bonet, secretária de Urbanismo, Transição Ecológica, Mobilidade e Habitação de Barcelona, enquanto o corpo de bombeiros explicou que há alguns problemas com as rotas de evacuação.

Desde o início das obras, o clube enfrentou diversos contratempos.

Dois vestiários foram reconstruídos duas vezes devido a inundações. Além disso, reclamações de moradores levaram a regulamentações mais rígidas sobre o horário de trabalho devido à poluição sonora e luminosa, enquanto o custo dos materiais aumentou, em parte devido à invasão da Ucrânia pela Rússia.

E quanto mais cedo o Barça retornar ao seu estádio, mais cedo um clube que vem enfrentando sérios problemas financeiros desde a pandemia poderá começar a lucrar com isso.

- Instalação da cobertura em 2027 -

Durante uma visita às obras organizada pelo clube para vários veículos de imprensa, entre eles a AFP, o andamento da reforma foi confirmado, com dois terços das arquibancadas reconstruídos (o anel superior ainda está incompleto), novos assentos mais espaçosos, nova iluminação, uma nova área de estacionamento e um campo que parece estar pronto para receber jogos.

Mas também ainda há muito a fazer. O vestiário do Barça não está finalizado, mas existem dois destinados a visitantes que já estão prontos, de modo que a equipe usaria um deles, embora ainda estejam sem pintura e com tubulações à mostra no teto.

A cobertura não será instalada até meados de 2027, depois da obra já finalizada, no mínimo, um ano depois da data prevista inicialmente.

- Consequências econômicas -

Esses atrasos têm consequências financeiras significativas para um clube que enfrenta dificuldades desde a pandemia, já que está sem poder explorar uma das principais atrações turísticas de Barcelona.

Segundo a imprensa espanhola, o Barça fez diversos empréstimos para quitar suas dívidas e financiar o projeto de construção do Camp Nou. A partir de dezembro, também começará a quitar os juros do empréstimo de 1,45 bilhão de euros (R$ 9,3 bilhões na cotação atual) que fez com o banco Goldman Sachs, avaliados em aproximadamente 45 milhões de euros (R$ 280 milhões).

E os direitos de exploração das áreas VIP que o Barcelona concedeu a investidores do Golfo por 100 milhões de euros (R$ 623 milhões) durante 20 anos não foram validados nas contas do clube porque o estádio não está operacional.

O gigante do streaming musical Spotify, que em 2022 firmou um acordo recorde para ter seu nome nas camisas e no novo estádio, só pagará 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) anuais, ao invés dos 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) acordados, até que o local possa ser utilizado com pelo menos 90% da sua capacidade.

Por isso, o clube tenta retornar ao Camp Nou com urgência, mesmo que seja com apenas um quarto da capacidade total (que é de 105 mil espectadores). O novo prazo é o jogo contra o Girona, no dia 18 de outubro.

