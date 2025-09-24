Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Netanyahu diz que reconhecimento de Estado da Palestina "não obriga Israel em nada"

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/09/2025 17:23

compartilhe

Siga no

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quarta-feira (24) que o recente reconhecimento do Estado da Palestina por parte de vários países ocidentais "não obriga Israel em nada".

"A vergonhosa capitulação de alguns líderes diante do terrorismo palestino não obriga Israel em absolutamente nada. Não haverá Estado da Palestina", afirmou o gabinete de Netanyahu em um comunicado, depois de seis países europeus, entre eles França e Bélgica, terem anunciado na segunda-feira o reconhecimento oficial de um Estado da Palestina.

mj-lba/ami/hgs/pb/am

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay