Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Milei elogia Trump na ONU por tomar 'decisões difíceis' para evitar 'catástrofe'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/09/2025 14:51

compartilhe

Siga no

O presidente da Argentina, Javier Milei, elogiou nesta quarta-feira (24) ante a ONU o seu par dos Estados Unidos, Donald Trump, ao destacar que tomou "decisões difíceis" para evitar uma "catástrofe global". 

"Neste momento histórico", Trump "entende que deve fazer o necessário, embora muitos não gostem, antes que seja muito tarde", disse Milei ante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. 

O mandatário argentino, que acaba de receber um auxílio financeiro do governo de Trump, destacou as políticas de seu aliado americano contra a imigração ilegal e a "reestruturação, sem precedentes, dos termos do comércio internacional". 

sa/ad/dd/ic

Tópicos relacionados:

argentina diplomacia eua onu

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay