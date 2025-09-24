Zelensky alerta que ser membro da Otan não garantiria segurança da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse, nesta quarta-feira (24), nas Nações Unidas que, caso fosse membro da Otan, isso não garantiria a segurança do seu país diante da ofensiva russa, além de elogiar Donald Trump, que na véspera havia dito que Kiev poderia recuperar todo o seu território perdido para Moscou.

As palavras do presidente americano representam uma guinada de 180 graus em seu posicionamento sobre o conflito. Trump até agora havia se mostrado crítico em relação a Zelensky e próximo ao líder russo, Vladimir Putin, com quem se encontrou para tentar pôr fim à invasão da Ucrânia, o que surpreendeu seus aliados.

"Devido ao fato de que as instituições internacionais são muito fracas, essa loucura continua. Mesmo fazer parte da aliança militar de longa data não significa automaticamente estar protegido", declarou Zelensky na Assembleia Geral da ONU.

O líder ucraniano dedicou palavras de agradecimento e elogios a Trump, com quem se reuniu na véspera. "Tivemos uma boa reunião com o presidente Trump, e também conversei com muitos outros líderes fortes, e juntos podemos mudar muitas coisas", afirmou.

Na terça-feira, o presidente americano sugeriu que Kiev pode recuperar todo o território controlado por Moscou e "inclusive ir além" com o apoio da União Europeia e da Otan.

"É claro, estamos fazendo tudo o possível para assegurar que a Europa ajude e, é claro, contamos com os Estados Unidos", afirmou o líder ucraniano.

Zelensky também advertiu, nesta quarta-feira, para o perigo que representaria para a Europa perder influência sobre a Moldávia a favor da Rússia, o que já aconteceu com Belarus e Geórgia.

"A Rússia está tentando fazer com a Moldávia o que o Irã fez anteriormente com o Líbano, e a resposta global, mais uma vez, não é suficiente. Já perdemos a Geórgia na Europa... E, durante muitos, muitos anos, Belarus também tem avançado rumo à dependência da Rússia. A Europa não pode se permitir perder a Moldávia também", afirmou o líder ucraniano.

