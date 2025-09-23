Assine
Bombardeios israelenses matam 15 pessoas em Gaza, segundo Defesa Civil

AFP
AFP
23/09/2025 23:34

A Defesa Civil da Faixa de Gaza reportou a morte de 15 pessoas na manhã desta quarta-feira (24, data local) em bombardeios israelenses contra diversas partes do território palestino.

"Quinze mortos depois da meia-noite na Faixa de Gaza", disse à AFP Mahmoud Bassal, porta-voz da Defesa Civil.

Segundo os serviços de emergência da Cidade de Gaza, pelo menos sete pessoas morreram em três bombardeios aéreos contra um armazém municipal e tendas onde pessoas deslocadas se abrigavam.

Outras cinco pessoas morreram em dois ataques contra o campo de refugiados de Nuseirat, no centro do território palestino, e mais três em bombardeios contra outras áreas da Cidade de Gaza.

Na semana passada, Israel anunciou o lançamento de uma campanha militar por terra e ar na Cidade de Gaza, o principal centro urbano do território palestino, buscando destruir o movimento islamista Hamas, após semanas de violentos bombardeios aéreos.

bur-roc/mas/nn/rpr

Tópicos relacionados:

conflito israel palestinos

