Pyramids, do Egito, vence e espera Cruz Azul ou campeão da Libertadores na Copa Intercontinental

O egípcio Pyramids avançou para as semifinais da Copa Intercontinental da Fifa de 2025 nesta terça-feira (23), onde vai enfrentar o vencedor da partida entre o Cruz Azul e o campeão da Copa Libertadores.

A equipe egípcia, vencedora da última edição da Liga dos Campeões Africana, derrotou o Al Ahli, da Arábia Saudita, campeão da Champions League da Ásia, por 3 a 1 em Jidá, graças a um hat-trick do atacante congolês Fiston Mayele.

O Pyramids, que já havia eliminado o Auckland City, da Nova Zelândia, na primeira fase, está a um passo da final da Copa Intercontinental, para a qual o campeão europeu Paris Saint-Germain já está classificado.

No entanto, para chegar à decisão, os egípcios precisam superar um difícil obstáculo no dia 13 de dezembro: o Cruz Azul, vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf, ou o campeão da Libertadores, cuja final será disputada no dia 29 de novembro, em Lima.

A Copa Intercontinental da Fifa reúne os clubes campeões das seis confederações.

