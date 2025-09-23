Chelsea e Liverpool sofrem, mas avançam na Copa da Liga Inglesa

O Chelsea derrotou o Lincoln City, da terceira divisão, por 2 a 1, e o Liverpool precisou de um gol de Hugo Ekitiké no fim do jogo contra o Southampton (da 2ª divisão) para avançar rumo à quarta rodada da Copa da Liga inglesa nesta terça-feira (23).

O Fulham também teve dificuldades para derrotar o Cambridge (4ª divisão) por 1 a 0, enquanto o Burnley foi eliminado por 2 a 1 pelo Cardiff (E3).

Entre os clubes da Premier League, apenas o Brighton venceu tranquilamente o Barnsley (3ª divisão), por 6 a 0, com Diego Gomez marcando quatro gols.

O Chelsea foi salvo pela trave no início da partida, ficou atrás no placar até o intervalo, mas virou o jogo no segundo tempo, em menos de dois minutos, graças aos gols de Tyrique George (48') e Facundo Buonanotte (50').

Assim como os 'Blues', o Liverpool jogou com muitos de seus reservas habituais contra o Southampton, time que atualmente disputa a Championship e que assustou a torcida local em Anfield em tentativas aos 6 e aos 42 minutos.

O astro Alexander Isak marcou seu primeiro gol pelos 'Reds' após uma bela jogada do italiano Federico Chiesa (43'), abrindo o placar.

Para espanto geral, o Southampton empatou num escanteio mal afastado (76').

Mas Chiesa deu uma segunda assistência, ainda mais impressionante, para Ekitiké marcar o gol da vitória na reta final (85').

O atacante francês, que havia entrado no lugar de Isak no intervalo, tirou a camisa para comemorar o gol e acabou recebendo o segundo cartão amarelo, sendo expulso.

--- Jogos da Copa da Liga Inglesa:

3ª rodada:

- Terça-feira, 16 de setembro:

Sheffield W. (2ª divisão) - (+) Grimsby Town (4ª) 0 - 1

(+) Brentford - Aston Villa 1 - 1 (4 a 2 nos pênaltis)

(+) Crystal Palace - Millwall (2ª) 1 - 1 (4 a 2 nos pênaltis)

- Quarta-feira, 17 de setembro:

(+) Swansea (2ª) - Nottingham Forest 3 - 2

- Terça-feira, 23 de setembro:

Lincoln City (3ª) - (+) Chelsea 1 - 2

(+) Wolverhampton - Everton 2 - 0

Burnley - (+) Cardiff City (3ª) 1 - 2

(+) Wrexham (2ª) - Reading (3ª) 2 - 0

Wigan (3ª) - (+) Wycombe Wanderers (3ª) 0 - 2

Barnsley (3ª) - (+) Brighton 0 - 6

(+) Fulham - Cambridge United (4ª) 1 - 0

(+) Liverpool - Southampton (2ª) 2 - 1

- Quarta-feira, 24 de setembro:

Tottenham - Doncaster Rovers

Huddersfield - Manchester City

Newcastle - Bradford City

Port Vale - Arsenal

(+): classificados para a próxima fase

