Gavi passa por cirurgia no joelho e vai desfalcar Barcelona por até 5 meses

23/09/2025 17:17

O meio-campista Gavi, do Barcelona, ficará afastado por um período de quatro a cinco meses após passar por uma cirurgia no joelho direito, anunciou o clube catalão nesta terça-feira (23). 

O jogador espanhol "foi submetido a uma artroscopia para reparar a lesão no menisco interno. Suturas foram realizadas para preservar o menisco", informou o Barça em um comunicado. 

"O tempo de recuperação é estimado em cerca de 4 a 5 meses", acrescentou. 

Em novembro de 2023, o jogador passou por uma cirurgia para tratar uma ruptura completa do ligamento cruzado e uma lesão associada no menisco externo do mesmo joelho. A lesão o manteve fora de campo por quase um ano. 

Mas, desta vez, Gavi sofre de uma lesão no menisco interno, uma parte que não havia sido afetada naquela ocasião. 

O meio-campista de 21 anos sentiu um desconforto no dia 29 de agosto durante um treino do time 'blaugrana', que busca repetir a tríplice coroa nacional e conquistar o título da Liga dos Campeões nesta temporada.

