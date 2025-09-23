Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Hamas rejeita acusação de Trump de que obstrui acordo de cessar-fogo em Gaza

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/09/2025 14:41

compartilhe

Siga no

O Hamas rejeitou, nesta terça-feira (23), a acusação do presidente americano, Donald Trump, de que o movimento islamista palestino está bloqueando os esforços para alcançar um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

"O Hamas nunca foi um obstáculo para alcançar um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza (...). A administração americana, os mediadores e o mundo inteiro sabem que o criminoso de guerra (israelense, o primeiro-ministro Benjamin) Netanyahu é a única parte que impede todos os esforços de chegar a um acordo", afirmou o Hamas em um comunicado.

Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, o presidente americano afirmou que o Hamas recusava-se a liberar os reféns cativos em Gaza ou a aceitar um cessar-fogo.    

str-lma-jd/jsa/meb/mb/dd/aa

Tópicos relacionados:

conflito eua gaza hamas israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay