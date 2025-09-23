Assine
Trump afirma que não acha que a Argentina 'precise de um resgate' financeiro

23/09/2025 14:05

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (23) que não acredita que a Argentina precise de "um resgate" financeiro, durante reunião com seu homólogo argentino, Javier Milei, que "está fazendo um trabalho fantástico". 

"Vamos ajudá-los, mas não acho que eles precisem de um resgate financeiro. Ele está fazendo um trabalho fantástico", declarou Trump a repórteres durante reunião com Milei, à margem da Assembleia Geral da ONU.

