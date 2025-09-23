Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rafael Nadal denuncia propaganda enganosa com sua imagem e voz em vídeos falsos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/09/2025 12:37

compartilhe

Siga no

O ex-tenista espanhol Rafael Nadal denunciou, nesta terça-feira (23), que sua imagem e voz foram adulteradas em vídeos falsos gerados por inteligência artificial em propagandas enganosas que circulam na internet.

"Minha equipe e eu detectamos que estão circulando em algumas plataformas vídeos falsos gerados por inteligência artificial, nos quais aparece uma figura imitando minha imagem e voz", disse Nadal em um comunicado publicado em suas redes sociais.

"Esses vídeos atribuem a mim conselhos e propostas de investimento que não são meus. Isso é propaganda enganosa", continuou o ex-tenista.

Nadal, que enfatizou que este pronunciamento era incomum em suas redes sociais, mas "necessário", pediu a seus seguidores que tenham cuidado: "Eu não fiz e nem respaldo este tipo de mensagem".

Vencedor de 22 Grand Slams e maior campeão da história em Roland Garros (14 títulos), Rafael Nadal anunciou sua aposentadoria do tênis em outubro do ano passado.

rsc/mdm/mcd/cb/aa

Tópicos relacionados:

esp espana fraude ia tenis

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay