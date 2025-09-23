Assine
Desabamento em mina de ouro na Colômbia deixa 25 mineiros presos

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
23/09/2025 12:19

Um desabamento em uma mina de ouro legal no noroeste da Colômbia deixou 25 trabalhadores presos, que estão vivos a 80 metros de profundidade desde a noite de segunda-feira, informaram autoridades locais.

Equipes de resgate estão realizando operações em uma mina operada por uma empresa canadense no município de Segovia, no departamento de Antioquia, a cerca de quatro horas da cidade de Medellín.

"Já houve contato com os mineiros, que disseram estar bem de saúde", afirmou nesta terça-feira (23) uma porta-voz do governo local à AFP.

O resgate é liderado pela equipe de segurança da empresa, em colaboração com autoridades governamentais.

Os acidentes em minas são frequentes e muitas vezes mortais na Colômbia, especialmente nos depósitos de carvão e em minas ilegais ou artesanais.

No entanto, em concessões mineradoras operadas por multinacionais, eles são menos comuns.

No ano passado, 124 pessoas morreram nesse tipo de acidente, e até julho de 2025 esse número era de 65, segundo dados da Agência Nacional de Mineração.

