Assine
overlay
Início Internacional
ASSEMBLEIA GERAL DA ONU

Trump critica países que reconheceram Estado da Palestina e pede libertação de reféns

"Infelizmente, o Hamas rejeitou repetidamente ofertas razoáveis de paz. Não podemos esquecer 7 de outubro", disse ele

Publicidade
Carregando...
MS
MANOELLA SMITH
MS
MANOELLA SMITH
Repórter
23/09/2025 12:07 - atualizado em 23/09/2025 12:25

compartilhe

Siga no
x
Trump discursa na Assembleia Geral da ONU 2025
Trump discursa na Assembleia Geral da ONU 2025 crédito: Brendan SMIALOWSKI / AFP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trump criticou os países ocidentais que reconheceram Estado da Palestina nos últimos dias, afirmando esses governos deveriam se unir em torno da libertação dos reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas. A declaração se deu na abertura da Assembleia Geral da ONU 2025.

"Infelizmente, o Hamas rejeitou repetidamente ofertas razoáveis de paz. Não podemos esquecer 7 de outubro", disse ele. "Alguns membros [da ONU] estão buscando reconhecer unilateralmente um Estado palestino." 

"Isso seria uma recompensa por essas atrocidades horríveis", acrescentou Trump. "Precisamos trazer os reféns de volta."

Imigração

Leia Mais

O presidente Donald Trump afirmou também no discurso na ONU que, durante seu mandato, "o número de imigrantes em situação ilegal admitidos e entrando em nosso país foi zero". "Difícil de acreditar. Porque, se olharmos para apenas um ano atrás, eram milhões e milhões de pessoas entrando [nos EUA] de todos os cantos do mundo, vindas de prisões, hospitais psiquiátricos e outras instituições", seguiu o americano, criticando o que ele chamou de "ridícula política de fronteira aberta" de seu antecessor, Joe Biden.

Tópicos relacionados:

estados-unidos onu trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay