Trump critica países que reconheceram Estado da Palestina e pede libertação de reféns

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trump criticou os países ocidentais que reconheceram Estado da Palestina nos últimos dias, afirmando esses governos deveriam se unir em torno da libertação dos reféns mantidos pelo grupo terrorista Hamas. A declaração se deu na abertura da Assembleia Geral da ONU 2025.



"Infelizmente, o Hamas rejeitou repetidamente ofertas razoáveis de paz. Não podemos esquecer 7 de outubro", disse ele. "Alguns membros [da ONU] estão buscando reconhecer unilateralmente um Estado palestino."

"Isso seria uma recompensa por essas atrocidades horríveis", acrescentou Trump. "Precisamos trazer os reféns de volta."

Imigração

O presidente Donald Trump afirmou também no discurso na ONU que, durante seu mandato, "o número de imigrantes em situação ilegal admitidos e entrando em nosso país foi zero". "Difícil de acreditar. Porque, se olharmos para apenas um ano atrás, eram milhões e milhões de pessoas entrando [nos EUA] de todos os cantos do mundo, vindas de prisões, hospitais psiquiátricos e outras instituições", seguiu o americano, criticando o que ele chamou de "ridícula política de fronteira aberta" de seu antecessor, Joe Biden.