Internacional

Neymar critica posição de Raphinha na Bola de Ouro: 'Sacanagem demais'

Repórter
23/09/2025 11:53

Neymar não ficou satisfeito com o ranking da Bola de Ouro, acreditando que o atacante Raphinha, quinto colocado, merecia uma posição melhor, após uma grande temporada pelo Barcelona.

"Raphinha em 5º é sacanagem demais", escreveu o craque do Santos no Instagram, ao comentar uma publicação que mostrava o top 10 do prêmio, que foi entregue em cerimônia realizada na segunda-feira (22), em Paris.

A Bola de Ouro foi para o atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, ex-clube de Neymar.

Raphinha, que ostenta números impressionantes pelo Barça (34 gols e 25 assistências em 57 jogos na temporada 2024/2025), ficou atrás de seu companheiro de time Lamine Yamal, segundo atrás de Dembélé, do português Vitinha (PSG) e do egípcio Mohamed Salah (Liverpool), quarto.

No ano passado, houve muitas críticas à entrega da Bola de Ouro ao volante espanhol Rodri, que superou o atacante Vinícius Júnior, grande destaque do título da Liga dos Campeões do Real Madrid na temporada 2023/2024.

Kaká, vencedor em 2007, é o último brasileiro a receber o prêmio individual mais prestigiado do futebol mundial.

Neymar alcançou suas duas melhores classificações da Bola de Ouro em 2015 e 2017, terminando em terceiro em ambas, atrás da dupla Messi-Cristiano Ronaldo.

Tópicos relacionados:

