
Com condenação de Bolsonaro, Brasil enviou recado aos 'candidatos autocratas', diz Lula na ONU

23/09/2025 11:27

O Brasil enviou uma mensagem ao mundo ao condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, desafiando a pressão dos Estados Unidos, declarou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (23) na Assembleia Geral da ONU. 

"O Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam: nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis", disse Lula em seu discurso. 

O governo de Donald Trump impôs tarifas e sanções a produtos do Brasil em retaliação ao julgamento de Bolsonaro por trama golpista em 2022.

