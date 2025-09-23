Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Palestinos e Jordânia dizem que Israel fechará a passagem na Cisjordânia por tempo indeterminado

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/09/2025 10:36

compartilhe

Siga no

Israel fechará, a partir de quarta-feira (24), e "até novo aviso" a principal passagem de fronteira entre a Cisjordânia, ocupada por Israel, e a Jordânia, informaram autoridades palestinas e jordanianas nesta terça-feira (23).

As autoridades israelenses ainda não confirmaram a decisão.

"A parte israelense nos informou sobre o fechamento da passagem de Al Karameh a partir de amanhã, quarta-feira (...) e até novo aviso, nos dois sentidos", indicou a Autoridade Geral Palestina de Fronteiras em um comunicado, que cita o presidente do organismo, Nazmi Muhanna.

A passagem de Al Karameh é a única saída internacional para os palestinos na Cisjordânia que não exige passar por Israel, que ocupa o território desde 1967.

A Direção de Segurança Pública da Jordânia também anunciou o fechamento da passagem, conhecida como Ponte do Rei Hussein.

A passagem está quase completamente fechada desde que um homem, a bordo de um caminhão, matou a tiros um soldado israelense e um oficial da reserva na semana passada.

ha-acc/jd/vl/ila/meb/mb/fp/aa

Tópicos relacionados:

conflito israel jordania palestinos politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay