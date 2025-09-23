Assine
Internacional

Atividade empresarial da zona do euro alcança seu maior crescimento em 16 meses

23/09/2025 09:35

A atividade econômica do setor privado na zona do euro registrou em setembro seu maior crescimento desde maio de 2024, segundo o índice PMI Flash publicado nesta terça-feira (23) pela S&P Global.

Este indicador, calculado com base em pesquisas empresariais, foi de 51,2 em setembro, ante 51 em agosto. Este é o nono mês consecutivo de aumento e seu maior crescimento em 16 meses.

Um valor abaixo de 50 indica contração da atividade e acima desse limite reflete crescimento.

Após uma breve recuperação em agosto, o volume de novos pedidos recebidos pelas empresas permaneceu estagnado.

A atividade nos serviços voltou a ser o principal motor deste movimento, crescendo no ritmo mais alto desde o início do ano.

"A recuperação econômica da zona do euro continuou em setembro", mas "ainda estamos longe de observar o dinamismo necessário para um crescimento sustentável", apontou Cyrus de la Rubia, economista do Hamburg Commercial Bank, parceiro da S&P Global, citado no comunicado.

