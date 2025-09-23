Assine
EUA desmantela rede capaz de prejudicar comunicações em Nova York antes da assembleia da ONU

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/09/2025 09:12

O Serviço Secreto dos Estados Unidos informou, nesta terça-feira (23), que desmantelou uma rede com mais de 100.000 cartões SIM que poderiam ter prejudicado a rede de telecomunicações de Nova York antes da Assembleia Geral da ONU. 

"Além de fazer ameaças telefônicas anônimas, esses dispositivos poderiam ser usados para realizar uma ampla gama de ataques às telecomunicações", incluindo "desativar torres de telefonia celular", afirmou a agência em um comunicado. 

Os dispositivos foram encontrados em um raio de 56 quilômetros da Assembleia Geral das Nações Unidas. "Dado o momento, a localização e o potencial de interrupção significativa da rede de telecomunicações de Nova York que esses dispositivos representavam, a agência agiu rapidamente para interromper essa rede", afirmou o comunicado.

