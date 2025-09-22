Napoli vence Pisa (3-2) e assume liderança do Campeonato Italiano

O Napoli assumiu a liderança do Campeonato Italiano com uma vitória suada por 3 a 2 sobre o Pisa nesta segunda-feira (22), garantindo assim sua quarta vitória em quatro jogos da Serie A.

O atual campeão, que na quinta-feira havia sido derrotado por 2 a 0 pelo Manchester City na Liga dos Campeões, dominou o recém-promovido time toscano, mas sofreu um susto no segundo tempo, em que perdeu a tranquilidade e cometeu uma série de erros.

Em vantagem no placar desde os 40 minutos graças a um gol de Billy Gilmour, o Napoli cometeu um pênalti na segunda etapa (60') por um toque de mão na área, convertido por Mbala Nzola.

Aos 73 minutos de jogo Leonardo Spinazzola, arriscou de longe e fez a torcida vibrar no Estádio Diego Armando Maradona.

Nove minutos depois, Lorenzo Lucca ampliou e parecia que o triunfo estava garantido. Mas o Napoli sofreu o segundo gol aos 90 minutos e o suspense se manteve até o apito final.

Com 12 pontos, o Napoli tem dois a mais que seu perseguidor mais próximo, a Juventus, que perdeu seus primeiros pontos no sábado contra o Verona (1-1).

A equipe comandada pelo técnico Antonio Conte está três pontos à frente do Milan (3º, 9 pontos), enquanto a Inter de Milão, vice-campeã italiana e europeia em 2025, já está seis pontos atrás (10º).

Levando em conta os últimos doze jogos da temporada passada, o Napoli está há 16 partidas invicto no campeonato italiano (11 vitórias e cinco empates).

--- Resultados da 4ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Lecce - Cagliari 1 - 2

- Sábado:

Bologna - Genoa 2 - 1

Hellas Verona - Juventus 1 - 1

Udinese - Milan 0 - 3

- Domingo:

Lazio - Roma 0 - 1

Cremonese - Parma 0 - 0

Torino - Atalanta 0 - 3

Fiorentina - Como 1 - 2

Inter - Sassuolo 2 - 1

- Segunda-feira:

Napoli - Pisa 3 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 12 4 4 0 0 9 3 6

2. Juventus 10 4 3 1 0 8 4 4

3. Milan 9 4 3 0 1 7 2 5

4. Roma 9 4 3 0 1 3 1 2

5. Atalanta 8 4 2 2 0 9 3 6

6. Cremonese 8 4 2 2 0 5 3 2

7. Cagliari 7 4 2 1 1 5 3 2

. Como 7 4 2 1 1 5 3 2

9. Udinese 7 4 2 1 1 4 5 -1

10. Inter 6 4 2 0 2 11 7 4

11. Bologna 6 4 2 0 2 3 3 0

12. Torino 4 4 1 1 2 1 8 -7

13. Lazio 3 4 1 0 3 4 4 0

14. Sassuolo 3 4 1 0 3 4 7 -3

15. Hellas Verona 3 4 0 3 1 2 6 -4

16. Genoa 2 4 0 2 2 2 4 -2

17. Fiorentina 2 4 0 2 2 3 6 -3

18. Parma 2 4 0 2 2 1 5 -4

19. Pisa 1 4 0 1 3 3 6 -3

20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6

./bds/jr/bm/aam