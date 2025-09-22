Chanceler saudita insta todos os países a reconhecerem Estado da Palestina

A Arábia Saudita instou, nesta segunda-feira (22), todos os países a tomarem a mesma "medida histórica" de reconhecer o Estado da Palestina tal como a França fez formalmente em uma cúpula que os dois países copresidem na ONU.

"Conclamamos outros países a tomarem uma medida histórica similar que terá um impacto importante para apoiar os esforços para o estabelecimento da solução de dois Estados, conseguir uma paz total no Oriente Médio e encontrar uma nova realidade na qual a região possa desfrutar de paz, estabilidade e prosperidade", declarou o ministro das Relações Exteriores saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, do púlpito das Nações Unidas em Nova York.

