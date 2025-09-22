Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

França reconhece 'Estado da Palestina' em prol da 'paz' entre israelenses e palestinos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2025 16:54

compartilhe

Siga no

"A França reconhece hoje o Estado da Palestina" para favorecer a "paz entre o povo israelense e o povo palestino", declarou o presidente francês, Emmanuel Macron, nesta segunda-feira (22), nas Nações Unidas, e assegurou que continuará a luta "existencial contra o antissemitismo".

"Chegou o momento da paz", afirmou Macron na sede da ONU em Nova York, durante uma conferência sobre a "solução de dois Estados", afirmando ser, assim, "fiel ao compromisso histórico" da França "no Oriente Médio". 

"Recai sobre nós uma responsabilidade histórica. Devemos fazer tudo o que for possível para preservar a própria possibilidade de uma solução de dois Estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado em paz e segurança", acrescentou.

fff/sct/gw/des/dga/ad/rpr/mvv

Tópicos relacionados:

diplomacia franca israel onu palestina

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay