Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Lamine Yamal leva Troféu Kopa de melhor jogador jovem

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2025 16:27

compartilhe

Siga no

O atacante do Barcelona Lamine Yamal, na disputa pela Bola de Ouro, conquistou o Troféu Raymond Kopa de melhor jogador jovem da temporada 2024/2025 nesta segunda-feira (22), superando Désiré Doué, do PSG. 

Yamal, de 18 anos, recebeu seu prêmio no palco do Théâtre du Châtelet, no coração de Paris, das mãos do ex-zagueiro francês Raphaël Varane.

"Muito obrigado à France Football pelo prêmio, obrigado ao meu clube, o Barcelona, à seleção nacional, à minha família. Não posso esquecer dos meus companheiros de equipe. Espero continuar trabalhando e ganhar muitos outros", disse o jovem atacante ao receber o prêmio.

Lamine Yamal ainda concorre à Bola de Ouro, que é entregue no final da noite, já que o júri é diferente. O Troféu Kopa é concedido por ex-vencedores da Bola de Ouro, de uma lista previamente elaborada pela redação da France Football. 

Yamal contribuiu muito para a excelente temporada do Barcelona, marcando 18 gols e dando 25 assistências em todas as competições, além de vencer a LaLiga e a Copa do Rei pelo clube catalão. 

E o jovem espanhol brilhou com seu talento na semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, apesar da eliminação de sua equipe.

No feminino, a vencedora do Troféu Kopa foi a meio-campista espanhola Vicky López, também jogadora do Barcelona.

bap-ali/cpb/aam/cb

Tópicos relacionados:

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay