Mais de 35 mil peregrinos chassídicos chegam à Ucrânia para o ano novo judaico

Milhares de peregrinos do judaísmo chassídico chegaram à Ucrânia para celebrar, até quarta-feira, o Rosh Hashaná, o ano novo judaico, em Uman, cidade no centro do país, apesar dos avisos das autoridades devido ao conflito com a Rússia, informou na segunda-feira (22) a guarda fronteiriça.

"Segundo nossas estimativas, mais de 35 mil pessoas chegaram à Ucrânia", declarou à AFP o porta-voz dos guardas fronteiriços ucranianos, Andrii Demchenko.

Todos os anos, peregrinos chassídicos de todo o mundo vão a Uman para celebrar o ano novo judaico no túmulo do rabino Nachman de Breslov (1772-1810), uma das principais figuras do chassidismo, uma corrente ortodoxa do judaísmo.

Embora Uman esteja relativamente distante da linha de frente que atravessa o leste e o sul do país, as autoridades aconselham os peregrinos a desistirem da viagem por questões de segurança desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Há semanas, a Rússia intensifica seus ataques noturnos com drones contra cidades ucranianas, causando vítimas e danos.

Como muitos peregrinos, Eliran Acoca viajou de Israel, "onde há guerra há 70 anos", e garantiu que não tem medo. "Não temo nem as bombas, nem Putin (...) Apenas temo a Deus".

Em 2022, alguns meses após o início da invasão, Rosh Hashaná continuou atraindo multidões à Ucrânia, com a chegada de mais de 23 mil peregrinos chassídicos. Em 2023 foram 35 mil, assim como em 2024, segundo os meios de comunicação.

