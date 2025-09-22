Assine
Nvidia investirá até US$ 100 bilhões em centros de dados da OpenAI

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2025 14:19

A gigante de microchips Nvidia anunciou, nesta segunda-feira (22), que investirá até US$ 100 bilhões (R$ 534,5 bilhões) na OpenAI para criar infraestrutura para a inteligência artificial (IA) de "próxima geração". 

A "aliança estratégica", que visa desenvolver uma capacidade massiva de centro de dados, une a OpenAI, uma estrela da IA generativa, com o principal fabricante de chips que impulsionam a tecnologia.

