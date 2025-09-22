Assine
Enviado dos EUA na ONU promete 'defender cada centímetro do território da Otan'

AFP
AFP
22/09/2025 13:49

O novo enviado de Washington às Nações Unidas prometeu, nesta segunda-feira (22), "defender cada centímetro do território da Otan", durante uma reunião de emergência sobre a incursão de aviões de combate russos no espaço aéreo da Estônia, membro da aliança militar transatlântica. 

A Otan enviou aeronaves após três caças russos violarem o espaço aéreo estoniano por 12 minutos na sexta-feira, o que gerou denúncias de uma nova provocação perigosa e a recusa de Moscou. 

A Estônia solicitou uma reunião do Conselho de Segurança em resposta à incursão russa, que chamou de "imprudência sem precedentes".

"Como dissemos há nove dias, os Estados Unidos apoiam seus aliados da Otan diante dessas violações do espaço aéreo. E quero aproveitar esta primeira oportunidade para reiterar e enfatizar que os Estados Unidos e nossos aliados defenderão cada centímetro do território da Otan", declarou o embaixador Mike Waltz.

Este incidente ocorre dias depois de Polônia e Romênia, também membros da aliança transatlântica, denunciarem as intrusões aéreas russas. 

No domingo, o presidente dos EUA, Donald Trump, condenou a mais recente violação do espaço aéreo e prometeu defender a Polônia e os países bálticos em caso de uma escalada da Rússia.

