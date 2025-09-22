Assine
Israel afirma que não permitirá que flotilha para Gaza rompa bloqueio do território

22/09/2025 13:33

Israel advertiu, nesta segunda-feira (22), que impedirá que a flotilha que navega pelo Mediterrâneo para entregar ajuda humanitária a Gaza rompa o bloqueio que mantém sobre o território palestino. 

"Israel não permitirá que os barcos entrem em uma zona de combates ativos nem que se viole um bloqueio naval que é legal", declarou o Ministério das Relações Exteriores israelense em um comunicado, no qual acusa o movimento islamista palestino Hamas de ter organizado esta flotilha para servir aos seus próprios interesses.

