Internacional

Enviado dos EUA à ONU promete "defender cada centímetro do território da Otan"

AFP
AFP
22/09/2025 13:07

O novo enviado de Washington às Nações Unidas prometeu, nesta segunda-feira (22), "defender cada centímetro do território da Otan", durante uma reunião de emergência sobre a incursão de aviões de combate russos no espaço aéreo da Estônia, membro da aliança militar transatlântica. 

"Como dissemos há nove dias, os Estados Unidos apoiam seus aliados da Otan diante dessas violações do espaço aéreo. E quero aproveitar esta primeira oportunidade para reiterar e enfatizar que os Estados Unidos e nossos aliados defenderão cada centímetro do território da Otan", declarou o embaixador Mike Waltz.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua onu otan russia

