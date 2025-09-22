Dinamarca cria fundo para vítimas de contracepção forçada na Groenlândia

Dois dias antes de chegar o pedido formal de desculpas às vítimas da campanha de contracepção forçada que a Dinamarca impôs na Groenlândia, Copenhague anunciou, nesta segunda-feira (22), a criação de um "fundo de reconciliação" para indenizar as mulheres afetadas.

A primeira-ministra, Mette Frederiksen, viajará para Nuuk, capital do território autônomo dinamarquês, nesta semana, para participar de uma cerimônia na qual o Estado apresentará duas desculpas, algo que Frederiksen já expressou no final de agosto.

Durante a visita, a mandatária também falará sobre a criação de um "fundo de reconciliação" com o primeiro-ministro da Groenlândia, pensado para "oferecer uma compensação financeira individual às mulheres groenlandesas", indicou Frederiksen nesta segunda-feira em um comunicado.

Desde a década de 1960 até 1992, as autoridades dinamarquesas obrigaram cerca de 4.500 mulheres inuítes, das quais cerca da metade estava em idade fértil, a usar um dispositivo intrauterino de contracepção (DIU) sem seu consentimento.

O objetivo era reduzir a taxa de natalidade de pessoas inuítes.

Muitas das mulheres ficaram estéreis e quase todas sofreram problemas físicos ou transtornos psicológicos.

O fundo de reconciliação, cuja quantia não foi especificada, também poderia ser utilizado para indenizar outros groenlandeses vítimas de discriminação devido às suas origens, segundo o comunicado.

"Não podemos mudar o que aconteceu. Mas podemos assumir nossa responsabilidade, por isso, em nome da Dinamarca, gostaria de pedir desculpas", expressou Frederiksen.

Cerca 150 vítimas processaram o Estado dinamarquês por violar seus direitos e pedem uma indenização.

O escândalo é um dos vários assuntos sensíveis que comprometem as relações do Estado dinamarquês com o território autônomo, como as adoções forçadas ou a separação de crianças inuítes de suas famílias.

Este território do Ártico foi uma colônia da Dinamarca até 1953 e em 1979 se tornou uma jurisdição com autonomia.

