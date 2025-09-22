Assine
Gavi passará por cirurgia após sofrer lesão no joelho

22/09/2025 11:03

O meio-campista do Barcelona Pablo Páez Gavira, mais conhecido como 'Gavi', será submetido a uma artroscopia na terça-feira para tratar uma ruptura radial do menisco interno do joelho direito após o tratamento conservador ter falhado, anunciou o clube catalão nesta segunda-feira (22). 

Gavi passou por "testes intensivos de esforço atlético" no domingo, após concluir o tratamento conservador, informou o Barça em um comunicado. 

"Para garantir a melhor recuperação e o retorno à dinâmica competitiva, Gavi será submetido a um exame artroscópico nesta terça-feira pelo Dr. Joan Carles Monllau, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Clube", continua o comunicado. 

O mesmo médico operou o jogador andaluz anteriormente, em novembro de 2023, para tratar de uma ruptura completa do ligamento cruzado e uma lesão associada no menisco externo do mesmo joelho. 

O procedimento afastou o jogador dos gramados por quase um ano.

No entanto, desta vez, Gavi tem uma lesão no menisco interno, parte que não foi afetada pela lesão sofrida há quase dois anos jogando pela seleção espanhola. 

O Barcelona também confirmou a lesão de Fermín López, que deixou o campo no domingo com um desconforto muscular após a vitória de sua equipe por 3 a 0 sobre o Getafe. 

"Fermín López tem uma lesão muscular no músculo iliopsoas esquerdo. Ele ficará afastado por aproximadamente três semanas", informou o clube catalão. 

O meio-campista andaluz, que entrou em campo aos 60 minutos contra o Getafe, se lesionou nos minutos finais da partida. 

Assim, os dois jogadores se juntam aos também lesionados Lamine Yamal, Alejandro Balde e Marc-André ter Stegen.

