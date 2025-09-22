Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tesouro dos Estados Unidos 'pronto para fazer o necessário' para apoiar a Argentina

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2025 10:25

compartilhe

Siga no

O governo dos Estados Unidos "está pronto para fazer o que é necessário" para apoiar a Argentina, anunciou nesta segunda-feira (22) o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na rede social X. 

"As opções podem incluir, mas não se limitam a, linhas de swap, compras diretas de moedas e aquisições de dívida governamental denominada em dólares americanos", afirmou o secretário em sua mensagem.

jz/dga/fp/aa

Tópicos relacionados:

argentina emprestimos eua financas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay