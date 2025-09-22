Putin propõe prorrogação do tratado de desarmamento nuclear New Start

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs nesta segunda-feira (22) a prorrogação por um ano do tratado de desarmamento nuclear New Start, assinado entre Rússia e Estados Unidos, que expira em fevereiro de 2026.

"A Rússia está disposta, depois de 5 de fevereiro de 2026, a continuar respeitando as limitações quantitativas centrais previstas pelo tratado Start", declarou Putin em uma reunião exibida na televisão.

