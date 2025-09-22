Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tribunal americano julga Amazon por supostas manipulações para vender assinaturas Prime

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2025 06:20

compartilhe

Siga no

Um tribunal dos Estados Unidos começa a julgar nesta segunda-feira (22) o grupo de comércio eletrônico Amazon, acusado por supostas manipulações para vender milhões de assinaturas de seu serviço Prime e depois tornar quase impossível o cancelamento.

Segundo a denúncia da Comissão Federal de Comércio (FTC), apresentada em junho de 2023, a Amazon utilizou os chamados "padrões obscuros" para enganar seus clientes a assinar o serviço Prime (139 dólares por ano) quando faziam uma compra.

A acusação afirma que a Amazon registrou novos clientes sem consentimento claro e por meio de processos de pagamento confusos, ao mesmo tempo que criou um sistema intencionalmente complicado de cancelamento, conhecido internamente como "Ilíada".

O julgamento acontecerá em um tribunal federal na cidade de Seattle e será presidido pelo juiz John Chun, que também está à frente de outro caso, no qual a FTC acusa a Amazon de práticas monopolistas.

De acordo com documentos judiciais, a Amazon estava ciente da "inscrição sem consentimento" no Prime, mas se recusou a fazer alterações para evitar um impacto em suas receitas.

Segundo a FTC, o processo de pagamento da Amazon obrigava os clientes a navegar por interfaces confusas, nas quais recusar a assinatura no Prime exigia encontrar links pequenos e pouco visíveis, enquanto a assinatura ao serviço era promovida com botões de grande destaque.

Em sua defesa, a Amazon afirma que melhorou os processos de assinatura e cancelamento do Prime e que as acusações estão desatualizadas. 

Em caso de condenação, a empresa pode enfrentar multas milionárias e pode ser obrigada a modificar suas práticas de assinatura.

arp/mas/pc/fp

Tópicos relacionados:

amazon comercio consumo eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay