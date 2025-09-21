Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Três crianças entre as cinco vítimas de ataque israelense com drone no Líbano

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/09/2025 13:06

compartilhe

Siga no

Pelo menos cinco pessoas morreram neste domingo em um ataque israelense com drone no sul do Líbano, incluindo três crianças, informou o Ministério da Saúde libanês.

A agência nacional de notícias ANI indicou que o ataque, que aconteceu perto da localidade de Bint Jbeil, teve como alvo uma motocicleta.

Israel efetua ataques com frequência no Líbano, alegando que tem o Hezbollah como alvo, apesar de um acordo de cessar-fogo que acabou, em novembro de 2024, com mais de um ano de conflito — incluindo dois meses de guerra aberta — entre Israel e o movimento libanês pró-Irã.

jos/dcp/jsa/mab/hgs/fp

Tópicos relacionados:

conflito greve israel libano

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay