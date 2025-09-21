Assine
Itália vence EUA e conquista sua sexta Billie Jean King Cup

AFP
AFP
Repórter
21/09/2025 10:48

A Itália conquistou sua sexta Billie Jean King Cup de tênis ao derrotar os Estados Unidos (2 a 0) após a vitória decisiva de Jasmine Paolini sobre Jessica Pegula neste domingo (21), em Shenzhen, na China. 

Paolini, oitava colocada no ranking mundial, dominou completamente (6-4 e 6-2) Pegula (sétima colocada), a quem ela nunca havia derrotado antes. 

Após a vitória de Elisabetta Cocciaretto sobre Emma Navarro (6-4 e 6-4) na primeira partida, a Itália conquistou o título pelo segundo ano consecutivo e privou os Estados Unidos do décimo nono troféu nesta competição, anteriormente conhecida como Fed Cup. 

Finalista pelo terceiro ano consecutivo, a Itália superou os Estados Unidos e confirmou seu domínio na competição. 

Transbordando de alegria ao final da partida, cercada por suas entusiasmadas companheiras de equipe, Paolini falou de uma "semana terrível" em Shenzhen, onde a Copa BJK foi realizada pela primeira vez depois de ter sido disputada no ano passado em Málaga, no sul da Espanha.

Sem a número três do mundo, Coco Gauff, e a vencedora do Aberto da Austrália, Madison Keys (6ª), a equipe dos EUA de Lindsay Davenport sai de mãos vazias novamente, sem ganhar o troféu desde 2017. 

Nas semifinais, as americanas haviam derrotado o Reino Unido por 2 a 0, enquanto as italianas eliminaram as ucranianas no jogo decisivo de duplas (2 a 1).

Italianas e americanas se enfrentaram 15 vezes desde a criação da Fed Cup em 1963. 

Os Estados Unidos venceram nove vezes, mas a Itália se impôs três vezes na final da competição, em 2009, 2010 e 2025.

