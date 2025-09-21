Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Swiatek sofre contra Alexandrova mas vence Torneio de Seul

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
21/09/2025 10:34

compartilhe

Siga no

A tenista polonesa Iga Swiatek se recuperou de um início desastroso para vencer o Aberto de Seul neste domingo (21), derrotando a russa Ekaterina Alexandrova por 1-6, 7-6 (7/3) e 7-5. 

A número dois do mundo perdeu o primeiro set após uma atuação repleta de erros, bem diferente de seu desempenho dominante ao longo desta semana na capital sul-coreana. 

A número 11 do mundo, Alexandrova, chegou a ficar a dois pontos de conquistar o título, mas Swiatek reagiu e empatou a partida no tie-break antes de encontrar seu ritmo no terceiro set. 

A vitória deu à polonesa seis vezes campeã de Grand Slam seu terceiro título da temporada e o primeiro em Seul. 

O pai de Swiatek, Tomasz, competiu no remo nas Olimpíadas de Seul em 1988, e ela disse estar "feliz por poder vencer aqui por causa do histórico familiar". 

"Meu pai não conseguiu vencer as Olimpíadas, mas pelo menos eu venci este torneio", disse a jovem de 24 anos. "Espero que ele possa vir no ano que vem para desfrutar de tudo".

amk/mtp/pm/aam

Tópicos relacionados:

kor tenis wta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay