Polícia do Paquistão encontra corpos de três mulheres trans em estrada de Karachi

21/09/2025 09:33

A polícia paquistanesa encontrou neste domingo (21) os corpos, "com várias marcas de tiros", de três mulheres trans à beira de uma estrada, em um país onde a violência contra esta comunidade é frequente.

A informação foi divulgada pelo chefe de polícia de Karachi, Javed Ahmed Abro, responsável pela polícia de Karachi.

"Estamos confirmando as identidades. Ainda é muito cedo para determinar a motivação dos assassinatos", disse o policial.

Os corpos foram encontrados pouco depois da meia-noite de domingo no bairro de Memon Goth, em Karachi.

O ministro chefe da província de Sindh ordenou à polícia "prender imediatamente os assassinos".

"As pessoas transgênero constituem um segmento vulnerável da sociedade. Todos devemos demonstrar dignidade e respeito", acrescentou em um comunicado.

A Anistia Internacional denuncia um aumento preocupante da violência contra as pessoas transgênero no Paquistão.

