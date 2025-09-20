Juventus empata na visita ao Verona (1-1) e pode perder liderança da Serie A

A Juventus perdeu seus primeiros pontos na Serie A com um empate em 1 a 1 com o Hellas Verona neste sábado, pela quarta rodada do campeonato italiano.

A Juve é líder isolada com dez pontos, mas o atual campeão Napoli (2º, 9 pontos) pode assumir a liderança com uma vitória sobre o recém-promovido Pisa no Estádio Diego Maradona na segunda-feira.

Uma semana após a vitória por 4 a 3 sobre a Inter de Milão e quatro dias após arrancar o incrível empate em 4 a 4 nos acréscimos contra o Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões, a "Velha Senhora" começou bem a partida deste sábado, marcando um gol aos 19 minutos em um chute de longa distância do português Francisco Conceição.

Mas a equipe comandada pelo técnico Igor Tudor diminuiu o ritmo, e os donos da casa empataram pouco antes do intervalo, com um pênalti cobrado pelo nigeriano Gift Orban.

No segundo tempo, o Verona passou de dominado a dominador, com Suat Serdar marcando de cabeça o que seria o segundo gol (67'), que acabou sendo anulado pelo VAR por impedimento.

"A decisão de marcar um pênalti para o Verona é incompreensível, é inédita", disse Tudor, furioso com o árbitro da partida, que, em sua opinião, deveria ter expulsado Orban por dar uma cotovelada no rosto de Federico Gatti.

"Faltou energia, mas não posso culpar meus jogadores. Eles deram tudo o que tinham", reconheceu o treinador croata.

Neste sábado, na partida que encerra a jornada, o Milan (6º, 6 pontos) enfrenta a Udinese (4º, 7 pontos) em Udine.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lecce - Cagliari 1 - 2

- Sábado:

Bologna - Genoa 2 - 1

Hellas Verona - Juventus 1 - 1

Udinese - Milan

- Domingo:

(07h30) Lazio - Roma

(10h00) Cremonese - Parma

Torino - Atalanta

(13h00) Fiorentina - Como

(15h45) Inter - Sassuolo

- Segunda-feira:

(15h45) Napoli - Pisa

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Juventus 10 4 3 1 0 8 4 4

2. Napoli 9 3 3 0 0 6 1 5

3. Cremonese 7 3 2 1 0 5 3 2

4. Udinese 7 3 2 1 0 4 2 2

5. Cagliari 7 4 2 1 1 5 3 2

6. Milan 6 3 2 0 1 4 2 2

7. Roma 6 3 2 0 1 2 1 1

8. Bologna 6 4 2 0 2 3 3 0

9. Atalanta 5 3 1 2 0 6 3 3

10. Como 4 3 1 1 1 3 2 1

11. Torino 4 3 1 1 1 1 5 -4

12. Inter 3 3 1 0 2 9 6 3

13. Lazio 3 3 1 0 2 4 3 1

14. Sassuolo 3 3 1 0 2 3 5 -2

15. Hellas Verona 3 4 0 3 1 2 6 -4

16. Fiorentina 2 3 0 2 1 2 4 -2

17. Genoa 2 4 0 2 2 2 4 -2

18. Pisa 1 3 0 1 2 1 3 -2

19. Parma 1 3 0 1 2 1 5 -4

20. Lecce 1 4 0 1 3 2 8 -6

./bds/jr/iga/mcd/aam